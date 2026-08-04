"الصحة العالمية": تفشي إيبولا في الكونغو يتجاوز قدرات الاستجابة

تفشي فيروس إيبولا

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إلى تلقي مزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له.ويتفشى الفيروس في الكونغو بوتيرة غير مسبوقة، في مناطق تعاني شبه غياب للدولة وتفتقر في شكل كبير إلى البنى التحتية الصحية.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش للصحافيين في جنيف "لسوء الحظ، لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة".وأضاف "نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل، وكذلك الموارد الأخرى لتوسيع نطاق كل مجالات الاستجابة، مثل قدرات العلاج، وفرق التحقق الميداني ومواراة الضحايا في شكل سليم".وسجلت 3,748 حالة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديموقراطية، من بينها 1,657 حالة وفاة.وتعافى 708 مصابين، فيما تم رصد 227 حالة مشتبهًا بها مع مراقبة ما مجموعه 17 الفا من مخالطي الحالات، وخضوع أكثر من 80 بالمئة منهم لفحوص يومية.وأبلغ عن حالات في خمسة أقاليم، لكن نحو 90 بالمئة منها تتركز في إيتوري بشمال شرق البلاد.