دوي انفجارات في كييف عقب تحذير من اقتراب صواريخ بالستية

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - سمع دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة فرانس برس، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني اقتراب صواريخ بالستية.وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حريقا اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا، مشيرا إلى أن سببه "ضربة صاروخية على الأرجح" وأضاف أن مستودعات تعرضت للقصف أيضا.وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ أشهر بتزويدها مزيدا من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية البالستية الروسية.وأسفرت هجمات روسية على كييف وضواحيها السبت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود.وكثّف الجانبان هجماتهما المتبادلة البعيدة المدى في الأسابيع الأخيرة، فيما زادت روسيا استخدامها للصواريخ بأكثر من الضعف خلال تموز/يوليو، وفق ما أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس.وأعرب مراقبون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين التي بلغت أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نقص الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية "لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على شن هجمات تحصد الأرواح".والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي سعيا للحصول على موافقة واشنطن على منح تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" محليا.