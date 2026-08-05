دون خسائر.. زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جنوب الفيليبين

دون أضرار

أمواج تسونامي

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - وقع زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفيليبين الأربعاء، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة ميدنداناو، ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 12,14 (04,14 بتوقيت غرينتش).وقال هارلي سورو، أحد عناصر الإنقاذ في جزيرة سارانغاني، لوكالة فرانس برس، إن الزلزال وقع بينما كان عدد كبير من الناس متجمعين لتلقي إعانة حكومية.وأضاف "كانت الهزة قوية جدًا.. رأيت الناس في حالة ذعر.. كانوا يركضون ويصرخون".وتابع "بناء على تقييمنا وخبرتنا، لا نتوقع تسجيل إصابات أو أضرار".ذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال الذي وقع الأربعاء كان على عمق 62 كيلومترًا.ويأتي هذا الزلزال عقب هزة أرضية قوية ضربت جزيرة مينداناو المجاورة في 8 يونيو، تسببت بمقتل 76 شخصًا وأدت إلى انهيار مبان وانزلاقات تربة.وقد تسببت هذه الهزة الناجمة عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بمقدار مترين، مما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالحياة البحرية.