أجسام مشبوهة تسبب توقف الملاحة الجوية مؤقتًا في مطار في ألمانيا

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - توقفت الملاحة الجوية في مطار لايبتسيش/هاله شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء، وظلّت مضطربة بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على مدرج المطار، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان "قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار"، مؤكدة تحويل مسار عدة طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.

وأضافت "تم أيضًا اكتشاف جسم في منطقة المدرج الجنوبي"، ما دفع الشرطة إلى استخدام روبوت متخصص في إزالة الألغام وفتح تحقيق.

وعلى الرغم من استئناف حركة الطيران، إلا أن جزءا من المطار ظل مغلقًا صباح الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم بعد التحقق من الوضع، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خطر على السكان. حوادث سابقة وخلال الأشهر الأخيرة، ارتبط اسم المطار بحادثتين أمنيتين. ففي يوليو 2024، اشتعلت النيران في طرد داخل مركز تابع لشركة الشحن "دي إتش إل" قبل نقله جوًا، فيما اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني موسكو علنًا بالوقوف وراء الحادث.

وفي سبتمبر 2025، دينت مواطنة صينية بتهمة التجسس عبر تزويد مساعد سابق لنائب من اليمين المتطرف بمعلومات بشأن رحلات جوية وشحنات وركاب في المطار، لا سيما تلك المرتبطة بنقل البضائع العسكرية وأشخاص "لهم صلات بشركة ألمانية للصناعات الدفاعية".

