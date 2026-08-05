قرار أممي
أدرجت اليونسكو قلعة الشقيف، المعروفة أيضاً بقلعة بوفور، على قائمة التراث العالمي، تقديراً لقيمتها التاريخية والإستراتيجية باعتبارها واحدة من أبرز القلاع الصليبية في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي القرار بعد سنوات من تمتع الموقع بالحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ما يمنحه مكانة دولية تستوجب الحفاظ عليه باعتباره جزءاً من التراث الإنساني المشترك.
غارات متواصلة
بالتزامن مع القرار، تصاعدت المخاوف بعدما تعرضت القلعة ومحيطها لغارات إسرائيلية ضمن العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وأكدت السلطات اللبنانية أن الضربات ألحقت أضراراً بالموقع الأثري، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق التاريخية يهدد بفقدان معالم حضارية يعود تاريخها إلى قرون. في المقابل، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في المنطقة، مؤكدة أنها تستهدف مواقع مرتبطة بأنشطة عسكرية.
رمزية الصراع
لا تمثل قلعة الشقيف مجرد معلم أثري، بل تعد موقعاً إستراتيجياً أشرف عبر التاريخ على الحدود الجنوبية للبنان، ما جعلها حاضرة في معظم الحروب التي شهدتها المنطقة. وتعكس التطورات الأخيرة تداخلاً متزايداً بين الاعتبارات العسكرية والثقافية، حيث أصبحت المواقع التاريخية جزءاً من المشهد الميداني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة القانون الدولي على حماية التراث أثناء النزاعات.
تحذيرات دولية
شددت اليونسكو على أن حماية المواقع الثقافية مسؤولية قانونية تقع على جميع أطراف النزاع، مؤكدة أن استهداف الممتلكات المدرجة أو المحمية دولياً قد يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية. ويرى مراقبون أن إدراج القلعة على قائمة التراث العالمي يمنحها زخماً دبلوماسياً أكبر، لكنه لا يوفر وحده ضمانة كافية لمنع تعرضها لأضرار جديدة، في ظل استمرار المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونسكو تحصن قلعة الشقيف وإسرائيل تقصف التراث اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.