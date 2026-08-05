تحسبًا لغزو صيني.. تايوان تجري أكبر مناوراتها العسكرية في 2026

توترات عسكرية

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - بدأت تايوان اليوم الأربعاء أكبر مناوراتها العسكرية لهذه السنة، في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو صيني.وتستمر مناورات «هان غوانغ» السنوية حتى 14 أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع.وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع غارات جوية.وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البرّ الرئيسي مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة.وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفنًا حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق.