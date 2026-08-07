غارات وقنابل فوسفورية وتفجيرات إسرائيلية تهز بلدات جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هجماته على مناطق عدة في جنوب لبنان، ونفذ غارات جوية وأطلق النار وقنابل فوسفورية حارقة على عدة بلدات، كما فجر منازل ومنشآت في بلدتي المنصوري ومجدل زون.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا بمحافظة النبطية، مطلقا صاروخين جو-أرض، سُمع صدى انفجارهما في بلدات المنطقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت خلال ساعات الليل قنابل فوسفورية حارقة على بلدات يارون وهارون ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في كروم الزيتون وأحراج الصنوبر.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد في قضاء صور بمحافظة الجنوب، فيما أطلقت قوات إسرائيلية، فجرا، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة الناقورة بالمحافظة ذاتها.

وفي قرى وبلدات القطاع الغربي في مدينة صور، سادت حالة من الهلع بين السكان بعد إقدام قوات إسرائيلية، خلال الليل، على نسف وتفجير عدد من المنازل والمنشآت في بلدتي المنصوري ومجدل زون، وفق الوكالة.

وأضافت الوكالة أن ألسنة اللهب الناجمة عن التفجيرات شوهدت ليلا من مدينة صور، في مشهد أثار مخاوف الأهالي في المنطقة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن استشهاد 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و250 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

المصدر : وكالات - الأناضول