الصحة المصرية: تسجيل إصابة واحدة على مستوى الجمهورية جراء الزلزال

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية جراء الزلزال الذي ضرب محافظة السويس بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت، أنها تتابع الحالة الصحية في مختلف المحافظات منذ وقوع الزلزال، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة استعداد تام.

وأضافت، أن فرق الطوارئ تعاملت مع البلاغات الواردة بكفاءة وسرعة، وأن المصاب تلقى الرعاية الطبية اللازمة وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

وأكدت الوزارة، أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وغرف الطوارئ في المستشفيات، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

المصدر : وكالات