تفشي الكوليرا يودي بحياة 13 شخصاً في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في تشاد، عن وفاة 13 شخصاً جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر يوليو الماضي.

سُجل إصابة نحو 240 شخصاً حتى يوم الاثنين الماضي، خاصة في إقليم "حجر لميس" في الشمال والعاصمة نجامينا، وفق بيان للوزارة.

وأفاد البيان بوجود 239 إصابة على مستوى البلاد، بما في ذلك 13 حالة وفاة، أي بمعدل وفيات يبلغ 5.4%، مشيراً إلى تسجيل 11 حالة وفاة في نجامينا خلال شهرأغسطس الجاري.

وتلقى نحو 50800 شخص اللقاح ضد الكوليرا منذ الإعلان عن تفشي العدوى في 24 يوليو، وكانت أولى حالات الوفاة قد سُجلت قبل ذلك بأكثر من شهر، وتحديدا في 13 يونيو.

وأبلغت عدة دول إفريقية عن تفشي الكوليرا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا.