شهباز شريف: اتفاق مكة تاريخي يجسد وحدة 3 دول

صرح رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، يمثل اتفاقا تاريخيا بين العواصم الشقيقة الثلاث.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، تشرفت اليوم بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى جانب أخوي العزيزين، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان.

‏ويجسد هذا الاتفاق التاريخي وحدة ثلاث دول شقيقة، تجمعها روابط العقيدة والأخوة الراسخة، وتوحدها إرادة صادقة ورؤية مشتركة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوبها وخدمة أمتها.

واعتبر أن الاتفاقية، التي أبرمت في رحاب الحرمين الشريفين، تعد حصنا منيعا للسلام، ودعامة للاستقرار، ومنارة للتعاون والتكامل بين بلداننا الشقيقة عبر الأجيال.

كما أعرب عن تقديره للمشير سيد عاصم منير، الذي كان لجهوده المتواصلة، وإخلاصه الراسخ، وتفانيه الاستثنائي، بالغ الأثر في إنجاح هذا المسعى التاريخي، وتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى واقع يخدم مصالح أوطاننا ويعزز أمن منطقتنا واستقرارها.