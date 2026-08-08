إصابة عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في المنصوري جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، 07 أغسطس 2026، إصابة أحد العسكريين جراء استهداف إسرائيلي طال جرافة تابعة له في بلدة المنصوري جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العسكري أصيب "بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري - صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام". فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الجرافة خلال عملها على فتح أحد طرق البلدة.

وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت البلدة ليل الخميس–الجمعة، وشرعت في فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة، والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا من المنطقة جراء الهجمات.

ويأتي استهداف الجرافة خلال هذه الأعمال، بعدما تعرضت المنصوري خلال اليوم السابق لغارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير إسرائيلية، تسببت بأضرار ودفعت عددًا من السكان إلى النزوح.

المصدر : وكالات