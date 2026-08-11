الحرس الثوري: إعادة فتح مضيق هرمز لا تعتمد على المفاوضات مع عُمان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن إعادة ‌ فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران.

وقال مسؤول أمريكي، إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران التي اندلعت ‌قبل خمسة أشهر.

ونقلت وكالة تسنيم ‌الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي قوله إن “إعادة ‌فتح مضيق هرمز تخضع للآليات والشروط الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان”.

المصدر : وكالات