المرشد الإيراني يعلن 6 تعيينات عسكرية جديدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الإثنين، 10 أغسطس 2026، سلسلة قرارات بتعيين قيادات جديدة في عدد من المناصب العسكرية والأمنية العليا.

وبحسب ما أورده موقع المرشد، عُيّن اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة الأركان للقوات المسلحة، واللواء أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، فيما عُيّن اللواء مصطفى إيزادي نائباً له.

كما صدر قرار بتعيين العميد علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس الثوري، وحسين طائب رئيساً لمنظمة التعبئة الشعبية «الباسيج»، والعميد كيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.

وفي السياق، أكد المرشد الإيراني أن التطوير المستمر والشامل للقدرات العسكرية يهدف إلى تعزيز الردع ورفع مستوى الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية ضد «العدو»، مشدداً على ضرورة تطوير القدرات والاستعدادات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة و«الباسيج».

المصدر : وكالات