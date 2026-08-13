رئيس الوزراء العراقي يوجه لإعداد مشروع قانون لحصر السلاح

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية.

وأكد الزيدي، خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي، أن «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية».

إلى ذلك، أكد مصدر أمني في إقليم كردستان العراق، أمس، سقوط 4 طائرات مسيرة يعتقد أنها إيرانية في المناطق الشمالية لمحافظة أربيل بالإقليم دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر المصدر أن المسيرات الأربع سقطت في ثلاثة مواقع بأقضية «سوران وخليفان وحرير» القريبة من الحدود العراقية الإيرانية شمالاً.