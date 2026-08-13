إسرائيل تفجر مدرسة ومباني جنوبي لبنان وتستهدف مقراً دينياً

القاهرة - كتب محمد نسيم - فجّرت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، مباني في جنوبي لبنان، بينها مدرسة، وقصفت مقرا دينيا، ما أوقع جرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلف من 4 طوابق، والواقع وسط بلدة زوطر الشرقية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين على طريق وادي السلوقي.

كما نفذت خلال الليل تفجيرين كبيرين في بلدة حداثا، إضافة إلى تفجير ضخم في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة "مضافة عاشورائية" على طريق كفرا-العاصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن 4 آلاف و335 شهيدا و12 ألفا و277 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، منذ الحرب السابقة بين عامَي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

المصدر : وكالات