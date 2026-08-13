العاصفة الاستوائية "هيرنان" تتشكل في المحيط الهادئ

ابوظبي - سيف اليزيد - قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية هيرنان تشكلت اليوم الخميس، في المحيط الهادئ ولا تشكل تهديدا على البر، بينما تحرك نظام جوي آخر يمكن أن يجلب أمطارا غزيرة وفيضانات مطلع الأسبوع باتجاه هاواي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن هيرنان تقع على بعد 1460 (2350 كيلومترا) غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية. وبلغت السرعة القصوى للرياح نحو 40 ميلا في الساعة (64 كيلومترا في الساعة) وتتحرك غربا. ومن ناحية أخرى، يوجد إعصار استوائي، ون-سي، محتمل على بعد نحو 775 ميلا (1247 كيلومترا) شرق جنوب شرق هاواي ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وارتفاع الأمواج إلى جزر هاواي بدءا من وقت متأخر من غد الجمعة.