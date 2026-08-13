قتيل وجرحى بانفجار في ميناء روتردام

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار في مصفاة في ميناء روتردام الهولندي، اليوم الخميس.

وأفادت شرطة روتردام بأن الانفجار وقع في موقع منشأة Gunvor Energy Rotterdam، والواقعة ضمن منطقة "يوروبورت" المينائية.

وتعد "يوروبورت" واحدة من أكبر المناطق الصناعية الكيميائية والبتروكيماوية في العالم.

وأعلنت السلطات أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد، من دون أن تكون قادرة على تحديد عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وقال متحدث باسم Gunvor Energy Rotterdam "هذا الصباح، كان أحد العاملين لدى شركة متعاقدة من الباطن يقوم بأعمال صيانة في حفرة تابعة لخزان قبل أن يقع الانفجار خلال تلك الأعمال".

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما أكدت الشركة أنها تتعاون مع السلطات في هذا الصدد.

وتوجهت سيارات إسعاف عدة بالإضافة إلى مروحية مجهزة إلى الموقع بعد وقت قصير من الانفجار، طبقا لما أفادت به وسائل إعلام إقليمية.