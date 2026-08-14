لبنان: مصابون بتفجير مباني بينها مدرسة في زوطر الشرقية وقصف على المنصوري

القاهرة - كتب محمد نسيم - فجّرت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مباني في جنوبي لبنان، بينها مدرسة، وقصفت مقرا دينيا، ما أوقع جرحى؛ كما شنّت غارات على المنصوري، فيما زعم جيش الاحتلال مهاجمة "شقق عملياتية" تابعة لحزب الله.

وأفادت مصادر محلية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصوري، جنوبي لبنان"، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنه، أنه "هاجم شققًا عملياتية تابعة لحزب الله في المنصوري".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلف من 4 طوابق، والواقع وسط بلدة زوطر الشرقية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين على طريق وادي السلوقي.

كما نفذت خلال الليل تفجيرين كبيرين في بلدة حداثا، إضافة إلى تفجير ضخم في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة "مضافة عاشورائية" على طريق كفرا-العاصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعيق انتشارنا وعودة أهالي الجنوب

قال الجيش اللبناني، الأربعاء، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي، مشيرا إلى تفجير القوات الإسرائيلية منشآت مدنية ومنازل في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية التوجيه بالجيش، تناول أحدث الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الجيش إن إسرائيل تواصل "اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية"، لافتا إلى أن آخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية، مضيفا أن القوات الإسرائيلية فجرت أيضا المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في البلدة.

المصدر : وكالات