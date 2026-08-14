الكويت تضبط مواطنا "ينتمي لداعش وخطط لاستهداف منشأة حيوية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط "إرهابي" كان يستهدف منشأة حيوية، وضبط مواطن ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وقالت الوزارة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف منشأة حيوية في البلاد"، دون تسميتها.

وأضافت أنه "تم ضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ المخطط".

وأوضحت أن "التحريات كشفت تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي".

وذكر البيان أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه (المواطن) وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات".

وأكد "استمرار الأجهزة الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها".

وشددت الوزارة على أنها "لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتعامل بحزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون".

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت الكويت أكثر من مرة إحباط "مخططات إرهابية" وصفتها بأنها "خطيرة"، كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد، وضبط أشخاص على صلة بها.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة في 11 أبريل/ نيسان الماضي أنها أحبطت مخططا كان يستهدف تمويل "جهات وكيانات إرهابية"، وضبطت 24 متورطا فيه.

وأشارت حينها إلى "رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدا لنقلها من خارج البلاد".

المصدر : وكالات