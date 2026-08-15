بيروت ترفض تصريحات كاتس بشأن رفض الانسحاب من جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، أن تصريح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب "مرفوض جملة وتفصيلًا"، مؤكدًا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطار بين البلدين.

وفي مستهل جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية في مقر رئاسة الحكومة، اعتبر سلام أن ما أدلى به كاتس "عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان و غزة وسوريا مرفوض جملة وتفصيلًا".

وأشاد سلام، وفق ما نقل عنه وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة، بالرد الأميركي على التصريح، الذي اعتبره "يتنافى مع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".

وجاءت إشادة سلام غداة تأكيد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على تصريحات كاتس، بأن واشنطن تتوقع من "جميع الأطراف التصرف وفقًا للإطار الذي اتفقت عليه". وقال في رسالة إلكترونية لفرانس برس إن "وجودًا عسكريًا دائمًا في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطار، وكذلك مع السلام والأمن على المدى الطويل للبلدين".

المصدر : التلفزيون العربي