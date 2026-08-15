زلزالان عنيفان يضربان إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا، اليوم السبت، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من ‌دون خطر ⁠حدوث ​أمواج مد (تسونامي). بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد ​الجوية الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6,4 درجة. ⁠

ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط ضحايا أو هزات ‌ارتدادية أو أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.

وذكرت الهيئة ‌الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال وقع على ​عمق 168 كيلومترا، وكان مركزه على اليابسة على بعد نحو 11 كيلومترا ‌جنوب شرقي سيمالونجون.

وقالت ​إن السكان شعروا بالهزة في مناطق تيبينج تينجي وكابانجاهي ​وليمابولوه.

في وقت سابق اليوم السبت، أعلن ‌مسؤولون ⁠مقتل ‌38 ‌شخصا على الأقل بعد زلزال ⁠بلغت قوته 7,7 درجة ​وعشرات الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا.