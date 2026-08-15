زلزالان عنيفان يضربان إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا، اليوم السبت، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من دون خطر حدوث أمواج مد (تسونامي). بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6,4 درجة.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط ضحايا أو هزات ارتدادية أو أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.
وذكرت الهيئة الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 168 كيلومترا، وكان مركزه على اليابسة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوب شرقي سيمالونجون.
وقالت إن السكان شعروا بالهزة في مناطق تيبينج تينجي وكابانجاهي وليمابولوه.
في وقت سابق اليوم السبت، أعلن مسؤولون مقتل 38 شخصا على الأقل بعد زلزال بلغت قوته 7,7 درجة وعشرات الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا.