رومانيا تعلن إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد، بعد رصدها قرب الحدود مع مولدوفا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الطائرة رُصدت في الساعة 04:44 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:44 بتوقيت جرينتش)، أثناء قدومها من المجال الجوي لمولدوفا، قبل إسقاطها في أرض خالية الساعة 05:01 باستخدام مقاتلة إسبانية من طراز «إف-18» تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضافت أن الطائرة رُصدت شمال مدينة جالاتي، بالقرب من الحدود الرومانية مع مولدوفا وأوكرانيا، دون أن توضح مصدرها.

وتتشارك رومانيا حدوداً تمتد لنحو 600 كيلومتر مع أوكرانيا.

وهنأ وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا الطيارين على العملية، وكتب في منشور عبر «فيسبوك»: «أقدم التهاني للطيارين الإسبانيين والعسكريين الرومانيين في مركز القيادة على هذه المهمة الناجحة».