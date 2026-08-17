اليونان تسيطر على حريق غابات في جزيرة "سكيروس"

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن رجال الإطفاء، من السيطرة على حريق اندلع في جزيرة سكيروس اليونانية ببحر إيجة، بعد جهود متواصلة لاحتواء النيران التي اجتاحت جزءا من شمال غرب الجزيرة.

واندلع الحريق، في منطقة أتسيتسا وسط غابة للصنوبر، قبل أن ينتشر بسرعة في أنحاء واسعة من المنطقة بفعل الرياح القوية.

وخلف الحريق مساحات متضررة غطتها الأدخنة والأشجار المتفحمة، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها لتأمين المنطقة والحيلولة دون تجدد النيران.

وتزامن حريق سكيروس مع اندلاع حريقين، في وقت شبه متزامن، في منطقتي بيريستيريا وسيلينيا بجزيرة سالاميس، بالقرب من أثينا، ما دفع وزارة الوقاية المدنية إلى إصدار أربعة أوامر إخلاء خلال فترة وجيزة.