الصراصير تسقط وزيرا وتهز عرش مودي

اجتاحت الهند موجة احتجاجات شبابية غير مسبوقة انطلقت من عبارة ساخرة على مواقع التواصل لتتحول خلال أيام إلى أخطر تحد سياسي يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ سنوات، بعدما اضطرت حكومته لإقالة وزير التعليم دارمندرا برادان استجابة للمطلب الأبرز للمحتجين. الحركة التي عرفت باسم «حزب صراصير جاناتا»، في محاكاة لاذعة لاسم حزب مودي الحاكم، لم تكتف بالنزول إلى الشارع، بل خاضت معركتها الأولى والحاسمة داخل الفضاء الرقمي الذي طالما شكل الحصن الأعظم لصورة مودي السياسية.

شرارة الصراصير

اندلعت الاحتجاجات إثر تصريح لرئيس المحكمة العليا الهندية شبه فيه الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير، فرد عليه طالب هندي بسخرية تساءل فيها عما لو اجتمعت كل الصراصير معا، لتولد من هذه العبارة حركة احتجاجية اتخذت من قناع الصرصور رمزا لها، وسط غضب متصاعد من تسريب أوراق امتحانات دخول كليات الطب التي مست ملايين الطلاب.

معركة رقمية

راكم حساب الحركة على مواقع التواصل نحو 27 مليون متابع متجاوزا الحساب الرسمي لحزب مودي خلال 4 أيام فقط، فيما تحول مودي نفسه لأول مرة في مسيرته إلى تصوير مقاطع سيلفي لمخاطبة الشباب، ليقابله صناع المحتوى بسخرية واسعة قرنت خطابه الودود بمشاهد اعتداء الشرطة على المحتجين. وبحسب مراقبين، فإن ما اهتز لم يكن مجرد شعبية الوزير المستقيل، بل الادعاء القديم بأن ماكينة الحزب الدعائية لا تهزم في معركة كسب الشباب.

قمع وقطع الإنترنت

ورغم تقييد حسابات الحركة وحجبها مؤقتا، وقطع الإنترنت في أجزاء واسعة من إقليم دلهي، انتقل المحتجون إلى تطبيقات تعمل عبر البلوتوث لمواصلة التنظيم. وبرزت مخاوف من توسع استخدام الشرطة لتقنيات التعرف على الوجه والمراقبة الرقمية، في ظل غياب قوانين هندية واضحة تنظم هذا المجال، فيما طلبت شرطة دلهي من منصات التواصل حذف منشورات وتقديم بيانات أصحاب حسابات انتقدت رموزا دستورية.

ما بعد الاستقالة

يرى محللون أن استقالة الوزير مثلت أول خدش حقيقي في صورة مودي القوية بعد 12 عاما في الحكم، فيما بدأ نموذج الاحتجاج يتكرر في حملات جديدة تستهدف مسؤولين آخرين، وسط تأكيد ناشطين أن جيلا كاملا أدرك أن التنظيم على الإنترنت قادر على فرض الإصغاء خارجه أيضا.