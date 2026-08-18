هجوم إيراني بمسيّرتين على مكتب رئيس حكومة «كردستان العراق»

ابوظبي - سيف اليزيد - أربيل (وكالات)

تعرّض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية، أمس، لهجوم إيراني بطائرتين مسيّرتين، على ما أفادت السلطات المحلية. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: «فجر أمس، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان، ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل»، دون وقوع ضحايا. وقال بارزاني في منشور على «إكس»: «تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة»، معتبراً أن هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الإقليم واستقراره.

بدوره، اعتبر رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في بيان أن الهجومين يشكّلان تصعيداً خطيراً، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ«ممارسة مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن واستقرار البلاد» واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.