الولايات المتحدة تدفع طهران إلى عزلة عالمية كاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إطلاق عملية مالية جديدة تستهدف شبكات إيران الاقتصادية حول العالم؛ بهدف قطع الموارد التي تدعم الحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري»، ودفع طهران إلى عزلة عالمية كاملة.

وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحافي بعنوان «اليوم الاقتصادي الحاسم»، «إن واشنطن أطلقت عملية (العزل الاقتصادي)»، مضيفاً أن هدفها يتمثل في قطع كل شريان اقتصادي يدعم نظام طهران حتى تقف وحيدة. وأضاف أن إيران باتت أمام خيارين: «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف، أو العودة إلى المسار الطبيعي، والحصول على فرصة للانضمام مجدداً إلى الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن العملية الجديدة تهدف إلى إغلاق جميع الخيارات الأخرى أمام طهران.

أعلن سكوت بيسنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران لتشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل الاقتصادي مع طهران ستواجه إجراءات أميركية قد تصل إلى استبعادها من نظام الدولار.

وقال: «إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على أكثر من 60 كياناً وشخصاً وسفينة حول العالم، تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على شراء تقنيات نووية وصاروخية، وتنفيذ عمليات سيبرانية، وتحصيل عائدات من النفط».

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول، تتضمن مطالب محددة بوقف تعاملاتهم مع إيران، فيما تعقد فرق من وزارتي الخزانة والخارجية والجيش الأميركي اجتماعات مع نظرائها حول العالم لإبلاغهم بأن واشنطن تنتظر إجراءات فعلية.

قال وزير الخزانة الأميركي، إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستتعرض للعقوبات، مؤكداً أن «لا أحد خارج نطاق العقوبات الأميركية».

وأضاف بيسنت أن واشنطن تفضّل التعامل مع الدول عبر «الدبلوماسية الهادئة»، وأبلغت كل دولة بتوقعاتها، مشيراً إلى أن الخزانة الأميركية تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تدرك أنها مستهدفة. وحذّر من أن الجهات التي تواصل تسهيل هذه المعاملات لن يكون أمامها من تلومه سوى نفسها عندما تهوي مطرقة إجراءات وزارة الخزانة الأميركية عليها.

وفي وقت سابق أمس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران «تنهار تماماً» قبيل إعلان عقوبات اقتصادية جديدة. وكتب على «تروث سوشال» «إيران تنهار تماماً!!!».

حل دبلوماسي

إلى ذلك، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكداً خلال لقاء مع العاهل الأردني أمس ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. وقال شي: «لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق نار شامل، وحلّ النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية»، بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية. وتابع أن الصين «ترى أن سيادة وأمن دول المنطقة، بما فيها الأردن، يجب أن يُحترما».

ونقلت وكالة ​أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان مشترك صدر ⁠عن الصين والأردن أمس، ​أن البلدين أكدا ‌ضرورة ⁠الحفاظ ​على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف ‌الملاحة عبر مضيق هرمز ‌بشكل طبيعي. في غضون ذلك، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، في زيارة تتركز على جهود إسلام آباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن ثلاثة مصادر باكستانية، أن منير أجرى الأسبوع الماضي اتصالاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام من توجهه إلى إيران.