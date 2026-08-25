الجيش السوداني يأسر 70 عنصرا من الدعم السريع

أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، الإثنين، تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر 70 من عناصرها، خلال مواجهات في محور الصحراء، بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة، متوكل علي وكيل، إن القوات استهدفت رتلا متحركا للدعم السريع، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى الاستيلاء على 30 مركبة بحالة جيدة وشاحنة وقود، إضافة إلى عدد من بطاريات تشغيل الطائرات المسيّرة. وأوضح أن عمليات حصر الخسائر والمعدات لا تزال مستمرة، فيما قُتل 4 من عناصر القوة المشتركة خلال المواجهات.

ويمتد محور الصحراء عبر المناطق الصحراوية شمالي وغربي السودان وصولا إلى الحدود مع تشاد وليبيا، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش والدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور والنيل الأزرق.

بالتزامن، حذرت مفوضية العون الإنساني في النيل الأزرق من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدة وجود أكثر من 6 آلاف نازح في العراء بمنطقة ود الماحي، وسط تدفقات جديدة من قيسان. كما تواجه 10 مخيمات اكتظاظا ونقصا في الغذاء والمياه، إلى جانب انتشار الكوليرا، فيما تعرضت مرافق صحية للاستهداف وتحول بعضها إلى ثكنات عسكرية، وفق شبكة أطباء السودان.