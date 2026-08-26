كندا تفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تتراوح نسبتها ما بين 15% و50%، في ظل تصاعد الخلاق التجاري بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخياً.

تدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأميركية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت.

وذكر مسؤولون كنديون أن الرسوم الجديدة ستُطابق مستويات الرسوم الجمركية الأميركية، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين.

تستهدف الرسوم الكندية الجديدة أكثر من 700 سلعة أميركية، بما في ذلك الصلب والأجهزة الكهربائية، مع تصاعد وتيرة الخلافات التجارية بين الجانبين.