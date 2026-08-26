سوريا تدين دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أراضيها وتطالب بوقف الانتهاكات

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت سوريا، الثلاثاء، دخول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن هذه الممارسات العدائية تمثل استفزازاً واضحاً وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالاً بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينص على احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها.
ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها المتكررة، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قواتها، والعودة إلى خط فض الاشتباك، واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.