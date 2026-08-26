سوريا تدين دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أراضيها وتطالب بوقف الانتهاكات

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت سوريا، الثلاثاء، دخول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بصورة غير ‏شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً ‏سافراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.‏

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن هذه الممارسات العدائية تمثل استفزازاً ‏واضحاً وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالاً بالتزامات اتفاق فض ‏الاشتباك لعام 1974، الذي ينص على احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم ‏تجاوزها.‏

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ‏المتكررة، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قواتها، ‏والعودة إلى خط فض الاشتباك، واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ‏أراضيها.‏