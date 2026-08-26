كيف رأت باريس صفقات القدية والعلا وأرامكو؟

تصدّرت نتائج مجلس الشراكة الإستراتيجية بقصر الإليزيه الذي عقد برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اهتمامات كبريات القنوات والوكالات الفرنسية، وسط احتفاءٍ إعلامي لافت بـ«الربيع الاستثماري الجديد» بين الرياض وباريس. وثمّنت التقارير عقود المليارات التاريخية التي شملت إحياء متنزه «ميرابوليس» الترفيهي بتمويل سعودي ضخم، وتوسيع شراكة «العُلا»، وحزم طائرات إيرباص والذكاء الاصطناعي، ما اعتبرته المنصات الإعلامية نقلةً هيكلية جريئة، تتجاوز أطر الطاقة التقليدية لتصيغ فصلاً جيوسياسياً واقتصادياً غير مسبوق في العلاقات الثنائية.

حراك استثنائي

وشهدت العاصمة الباريسية هذا الأسبوع حراكاً دبلوماسياً واقتصادياً استثنائياً حظي بمتابعة دقيقة وتغطية مكثفة من كبريات المؤسسات الإعلامية، والوكالات الرسمية، والقنوات التلفزيونية الفرنسية؛ رصداً لنتائج أعمال «مجلس الشراكة الإستراتيجية الفرنسي-السعودي» بقصر الإليزيه الذي دشنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت التحليلات لتعكس تحولاً جذرياً في طبيعة التعاون بين الرياض وباريس، متجاوزاً أطر الطاقة التقليدية ليقتحم مجالات الترفيه العملاق، والذكاء الاصطناعي، والتسليح الدفاعي المتطور.

تغطية إعلامية فرنسية موسعة

أفردت شبكة «فرنسا 24» الإخبارية بقنواتها المتعددة مساحات واسعة عبر نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية لتحليل أبعاد الزيارة. وركزت القناة في تقاريرها الميدانية على أن العلاقات المشتركة دخلت مرحلة «الاعتماد المتبادل والحاجة الملحة لكل طرف تجاه الآخر» في ظل عالم تتسارع فيه التوترات الجيوسياسية.

وبثت القناة لقطات حية لتوقيع الاتفاقيات في الإليزيه، مشيرة إلى أن التنسيق العسكري وأمن الممرات الملاحية في ظل التهديدات المحيطة بمضيق هرمز كان حاضراً بقوة على طاولة النقاشات السياسية.

من جهتها، تولت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) دور المصدر الرئيس للأرقام والبيانات الصادرة عن الجانبين. وبثت الوكالة سلسلة تقارير عاجلة استعرضت فيها حجم المحفظة الاستثمارية للاتفاقيات الـ 21 التي جرى توقيعها.

وسلطت الوكالة الضوء على عقود «أرامكو السعودية» البالغة 3.7 مليارات دولار مع شركات فرنسية رائدة مثل «SLB» و«Vallourec» لتوريد تقنيات ومواد حفر الآبار، بالإضافة إلى إبراز الشراكة التمويلية الضخمة لمصرف «كريدي أغريكول» لتسهيل استحواذ الخطوط السعودية على طائرات «إيرباص» الجديدة.

مفاجأة الترفيه الملياري

استأثر الشق الاقتصادي والترفيهي باهتمام خاص من صحيفة لو باريزيان (Le Parisien) اليومية، والتي ركزت على مشروع إحياء أرض متنزه «ميرابوليس» (Mirapolis) الشهير شمال غرب باريس.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الموقع مع شركة «القدية للاستثمار» السعودية بأنه بمثابة «طوق نجاة تاريخي» لمنطقة ظلت مهجورة وبلا مشاريع حقيقية طوال 35 عاماً.

ونقلت الصحيفة إشادة قصر الإليزيه بالمشروع الاستثماري البالغ 6 مليارات يورو (نحو 7 مليارات دولار) لإنشاء 3 متنزهات ترفيهية ضخمة، معتبرة أن هذه الخطوة هي الأكبر من نوعها في قطاع الترفيه الفرنسي منذ إنشاء «ديزني لاند باريس».

وأضافت الصحيفة تفاصيل مثيرة للاهتمام حول المتنزه المستوحى من سلسلة الأنمي اليابانية «Dragon Ball»، مشيرة إلى الخلفية المشتركة والاهتمام المتبادل بهذه السلسلة بين الرئيس ماكرون وولي العهد. واختتمت تقريرها بالإشارة إلى العائد المباشر على المواطن الفرنسي والمتمثل في توفير أكثر من 22 ألف وظيفة جديدة.

«لو موند» وتمديد مشروع «العُلا»

أما صحيفة لو موند (Le Monde) النخبوية، فبحثت في العمق الإستراتيجي والثقافي للاتفاقيات. وأبرزت الصحيفة الاتفاق الحكومي الرسمي القاضي بتمديد الشراكة الفرنسية في تطوير محافظة العُلا تاريخياً وسياحياً حتى عام 2035.

وأشارت الصحيفة إلى النجاحات التي حققتها الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFALULA)، والتي تمكنت من تأمين أكثر من 170 عقداً للشركات الفرنسية وحشد استثمارات تقارب 1.6 مليار يورو. واعتبرت «لو موند» أن التعديل الجديد يفتح فصلاً غير مسبوق في نقل التقنية الفرنسية في مجالات التنقيب عن الآثار، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المواقع السياحية المستدامة.

التحليل الدفاعي والسياسي

تناولت صحيفة لو فيغارو (Le Figaro) الشق الدفاعي بجدية بالغة، حيث ركزت على «خطاب النوايا المشترك» المبرم بين وزيري الدفاع في البلدين. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يهدف لتعزيز التسليح والتدريب العسكري المشترك، وتطوير التكنولوجيات الناشئة والصناعات العسكرية، لاسيما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الدفاعي. ورأى محللو الصحيفة أن هذا التوجه يثبت رغبة الرياض في تنويع شراكاتها الأمنية الدولية مع القوى الأوروبية الكبرى.

أبزر الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وفرنسا

- 7 مليارات دولار اتفاقية شركة القدية للاستثمار لتطوير موقع متنزه «ميرابوليس» الترفيهي بفرنسا.

- 5 مليارات خط ائتماني تصديري سيادي لمشاريع رؤية السعودية 2030.

- اتفاقية تمويل صفقات طائرات «إيرباص».

- 1 مليار يورو صندوق استثماري للمشاريع السياحية بالمملكة.

- 750 مليون يورو اتفاقية شركة ألتير وسنام وبنك التنمية لإنشاء صندوق أسهم.

- 60 مليون دولار استثمار سعودي في صندوق «أرديان» لنمو الشركات.

- 2.1 مليار دولار اتفاقية أرامكو السعودية مع شركة SLB الفرنسية لتوريد مواد الحفر والآبار.

- 1.6 مليار دولار اتفاقية أرامكو السعودية مع شركة Vallourec الفرنسية لتوريد الأنابيب الفولاذية والمعدات.

- 426 مليون دولار شراكة لتطوير محطة الحاويات الرابعة بميناء جدة.

- 1.6 مليار يورو لتمديد تطوير المحافظة ثقافياً وسياحياً حتى 2035.

- اتفاقية لتطوير القدرات العسكرية والتسليح والتدريب المشترك والأمن السيبراني.