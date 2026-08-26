وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين منفصلين، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومن معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصالين بحث الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية، في إطار التنسيق المستمر وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
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