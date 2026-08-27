مصر: أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وخفض التصعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر للولايات المتحدة أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات، باعتبارها خطوة بناءة نحو خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واللجوء إلى الحوار لمعالجة الأزمات الراهنة.

كما تناول الاتصال أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، حيث شدد الوزير المصري على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها وسلامتها، وعدم عرقلة حركة السفن، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

ولفت إلى أهمية حرية الملاحة بالنسبة إلى التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وضرورة تجنيب الممرات المائية الدولية تداعيات التصعيد والتوترات الإقليمية.