وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: خطة عاجلة لدعم المزارعين المتضررين من الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (بيروت)

كشف وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، عن خطة عاجلة لدعم المزارعين المتضررين من تداعيات العمليات العسكرية في جنوب لبنان، تتضمن مرحلتين، تبدأ الأولى بتقديم مساعدات نقدية عاجلة ودعم سبل العيش، على أن تتبعها مرحلة للتعافي وإعادة تأهيل الأصول والقدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي. وذكر هاني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وزارة الزراعة اللبنانية تستهدف في المرحلة الأولى تقديم دعم عاجل لنحو 25 ألف مزارع متضرر، من خلال مساعدات نقدية تتراوح بين 400 و500 دولار للمزارع الواحد، إلى جانب دعم سبل العيش وتعزيز التعاونيات الزراعية، بما يساعد المزارعين على تجاوز التداعيات المباشرة للأضرار واستعادة قدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي.

وأوضح أن إجمالي الاحتياجات المطلوبة لهذه المرحلة يُقدَّر بنحو 12.5 مليون دولار، في حين تم تأمين 7.5 مليون دولار حتى الآن من خلال شبكة الشركاء في القطاع الزراعي، بما يستهدف نحو 15 ألف مزارع، مشيراً إلى وجود فجوة تمويلية تُقدَّر بـ5 ملايين دولار، وهي قيمة الدعم المطلوب لتغطية احتياجات نحو 10 آلاف مزارع إضافي، مؤكداً أهمية توفير هذه الموارد بصورة عاجلة للوصول إلى جميع المزارعين المستهدفين.

وأشار هاني إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على التعافي وإعادة تأهيل الأصول واستعادة القدرة الإنتاجية، من خلال تقديم دعم تدريجي لإعادة تشغيل نظم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش، وتنفيذ تدخلات تعاف موجهة وفقاً لحجم الأضرار واحتياجات كل منطقة.