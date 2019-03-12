كنغر يهاجم مظلياً فور هبوطه على الأرض في أستراليا

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تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمظلي وهو يتعرض لهجوم شرس لدى هبوطه على الأرض في العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويظهر مقطع الفيديو كنغر وهو يهاجم مظلي دون سبب ويركله عدة مرات لدى اقترابه من الأرض، ومن ثم ويواصل طريقه.
وقال المظلي عند اقترابي من الأرض رأيت الكنغر بانتظاري، واعتقدت بأنه مسالم ولم يؤذيني، أرعبني حقا هجومه، والمشكلة اضطررت إلى السير عدة كيلومترات للحصول على تغطية لشبكة هاتفي النقال، واتصلت بصديقي لينقلني.
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