حتى لو عمرك فوق 50 سنة هتبقى احلى من سما المصري .. وصفة القرنفل والفازلين سوف تجدد شبابك وتجعل بشرتك ناصعة البياض

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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو عمرك فوق 50 سنة.. وصفة القرنفل والفازلين سوف تجدد شبابك وتجعل بشرتك ناصعة البياض

الفازلين والقرنفل للوجه، يستخدم في تحضير معظم مستحضرات التجميل، لأنه من المرطبات الطبيعية الممتازة والتي تساعد على التخلص من جفاف البشرة وخشونتها، ويستخدم القرنفل في علاج أمراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والتهابات القولون وغيرها من الأمراض الجسدية، كما يستخدم القرنفل في تفتيح لون البشرة وتنظيفها، ويمكن من خلال خليط الفازلين والقرنفل تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، وبالتالي يتم تنظيف البشرة بدون الاعتماد على استخدام كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل، حيث أن هذه المواد تسبب غمقان في البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تفتيح لون البشرة بالفازلين والقرنفل. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه اقراء ايضاً : يتغير معظم بشرات الجسم إلى الغمقان، حيث تتعرض إلى الأتربة والأوساخ وكذلك نتيجة ارتداء الملابس الغير قطنية، تسبب جميع هذه العوامل إلى ظهور البشرة بشكل داكن، كما أن وصفة الفازلين والقرنفل تناسب مختلف أنواع البشرات، ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل من خلال توفير المكونات التي سوف نوضحها لكم لتحضير وصفة الفازلين والقرنفل. المكونات ملعقة صغيرة من زيت القرنفل النقي. ملعقتين صغيرتين من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس. نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها. ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها. اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف. قبل استخدام هذه الوصفة على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية.

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