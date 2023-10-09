اخبار الخليج / اخبار اليمن

سما المصري بالبكيني الأسود وعرضت جسدها بحركة أباحية ووصفت نفسها بغير المحترمة

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب سعد محمود - سافرت الرقاصة المصرية إلى هولندا لتتنقل على راحتها بما أنها اشتهرت في بلدها بالفيديوهات المثيرة والصور التي لا يتقبلها المجتمع العربي، واستعراضها الدائم لمؤخرتها.

سما المصري وصور مقززة لمؤخرتها

في هولندا، ارتدت البيكيني الأسود الذي أظهر تفاصيل جسدها ومؤخرتها، ومارست السباحة، ووثقت كل شيء بفيديو لتحصل على نسبة مشاهدة عالية معتمدة على جسدها لا على ثقافتها.

وقالت: سما المصري تعوم في بحر هولندا يلي اعملوا subscripe بسرعه للقناة عشان لسه في فيديوهات أكتر من أوروبا الأيام القادمة، مش قلتلكم هخربها..

وتابعت: (يلي اللي عايز يعلق يروح يعلق هناك ع اليوتيوب اصلي عندي صداع من العوم ومش قادره اقاوح في التعليقات)

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا