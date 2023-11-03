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عدن - ياسمين التهامي - اليك أسهل طريقة لعمل البسبوسة فى المنزل بتكات واسرار المحلات احلي من الجاهز؟!

طريقة عمل البسبوسة فى المنزل بتكات واسرار المحلات، حيث تعد البسبوسة واحدة من ألذ الحلويات التقليدية في المطبخ السوري. تمتاز بقوامها اللين والرطب وطعمها اللذيذ، مما يجعلها وجبة رائعة للاستمتاع بها في المناسبات الخاصة أو في أي وقت من السنة. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات البسبوسة.

لتحضير البسبوسة ، ستحتاج إلى الآتي:

كوب واحد من سمن البقر كوب من الزبادي كوب سكر ناعم كوبين ونصف من السميد ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر رشة من الفانيليا حبيبات من اللوز للتزيين (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة فى المنزل

حتي تصبح البسبوسة طرية وناعمة يجب عليكي الالتزام بالخطوات التالية:

في وعاء كبير، يجب اذابة السمن على نار هادئة حتى يصبح سائلًا. أضيفي الزبادي والسكر إلى السمن وامزجيهما جيدًا. ثم أضيفي السميد والبيكنج بودر والفانيليا إلى الخليط وامزجي حتى تحصلي على عجينة ناعمة. قومي بتغطية صينية خبز بالورق الزبدي واسكبي العجينة فيها، ثم استخدمي سكينًا لتقطيعها إلى مربعات أو أشكال مستطيلة حسب رغبتك. قومي بوضع اللوز في الوسط إذا كنت ترغبين في التزيين. قومي بخبز البسبوسة في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. بمجرد أن تنضج، اسكبي السيراب الباردة فوق البسبوسة واتركيها تتشربه. قومي بتقطيع البسبوسة إلى المربعات مرة أخرى وقدميها باردة لافراد الاسرة.

بهذه الطريقة السهلة يمكنك عمل البسبوسة في المنزل دون الحاجة من شرائها بمبلغ ثمين من المحالات الجاهزة. طريقة تحضير السيراب

في اناء عميق يتم وضع كوب من الماء وكوبين من السكر ثم تقليبهم حتي الذوبان. ومن ثم يتم رفع الإناء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتي يكون القوام غليظ. هل يمكنني استخدام زيت بدلاً من السمن؟

نعم، يمكنك استخدام زيت نباتي بدلاً من السمن إذا كنت تبحث عن بديل صحي. هل يمكنني إضافة مزيد من المكونات إلى البسبوسة مثل جوز الهند؟

بالتأكيد، يمكنك أصافه مكونات للبسبوسة حسب اختيارك وإضافة مكونات إضافية مثل جوز الهند أو الزبيب.