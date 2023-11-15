شكرا لقرائتكم خبر عن كريم معجزة في جميع الصيدليات ضعيه على البشرة هيرجعك 10سنين ورا بهذه الوصفة العبقرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك الكثير من الكريمات الطبية التي يصفها الأطباء لمن يعانون من مشكلات في البشرة ويرغبون في تحسين حالتها ولا سيما البشرة المصابة بالبقع الداكنة وترغب المرأة في تفتيح البشرة بإزالة تلك البقع، ومن الكريمات التي اشتهرت بكثرة في تفتيح البشرة -على الرغم من أن ذلك ليس الاستخدام الأساسي الكريم إذ أن الاستخدام الأساسي له هو معالجة حروق البشرة وإزالة آثارها حتى الدرجة الثالثة- هو كريم ميبو والذي يعمل على تفتيح البشرة في أقل من عشرة أيام واستعادة رونقها وحيويتها مرة أخرى بالوصفة المذكورة في السطور القادمة.

مسحة من كريم ميبو على البشرة هيرجعها 10 سنين ورا

يستخدم كريم ميبو في عدة نواحي للبشرة منها أنه يعالج التصبغات ويزيل البقع الداكنة حتى تصبح البشرة مشرقة مرة أخرى حيث يستخدم بالطريقة التالية للحصول على تلك النتيجة:

المكونات المطلوبة

ماء ورد حسب الحاجة.

عبوة كريم ميبو.

2 كبسولة من فيتامين إي.

2 ملعقة نشا حجمها كبير.

مع عصير ليمونة أو أقل.

الطريقة المتبعة

نستخدم علبة كريم قديمة ولكن تنظف وتعقم جيدًا أكثر من مرة حتى تصير قابلة لوضع الكريم بها.

ثم نضع مكونات الوصفة جميعها في نفس العبوة أو في وعاء صغير خارجي لحين الخلط الجيد بين المقادير وتصبح متجانسة ويمكن فرد الكريم على البشرة.

وبعدها ننقل الوصفة إلى عبوة الكريم النظيفة ويتم حفظها في الثلاجة بعض الوقت قبل الاستخدام وفيما بعد توضع طوال الوقت.

نطبق الوصفة على البشرة وتحديد المناطق المصابة بالتصبغات وتدليكها أكثر من مرة حتى تصبح البشرة مغطاة بالوصفة كليًا وتم تغذيتها بها.

نتركها ربع ساعة على الوجه حتى تمتصها المسام قدر المستطاع وبعدها يشطف بالماء أو يمكن وضعها طوال الليل قبل النوم وفي الصباح يتم إزالتها بالغسول.

مزايا كريم ميبو للبشرة

فوائد كريم ميبو للبشرة أكيدة ومجربة حيث يعمل على توفير تلك المزايا وأكثر للبشرة:

تفتيح البشرة وإزالة التصبغات التي تغطيها.

تخليص البشرة من حب الشباب في بدايته والذي يزعج العديد من النساء عندما يملأ الوجه.

المكونات والأعشاب الطبيعية الموجودة به تغذي البشرة لتجعلها نضرة وحيوية.

تنعيم البشرة.