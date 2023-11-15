عايزة تكوني ملكة جمال ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي

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عدن - ياسمين التهامي - – 3 ملاعق من زيت جونسون. الخطوات: 1. قومي بمزج المكونين في وعاء مناسب. 2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. 3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد انقضاء الوقت المحدد. 4. يمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج. تعيد هذه الوصفة النضارة والتفتيح للبشرة وتجعلها خالية من الأتربة.– ½ ليمونة. – ماء الورد. – لوشن جونسون. الخطوات: 1. اخلطي جميع المكونات في وعاء. 2. ابدأي في توزيع المكونات على الوجه أو أي مكان آخر على الجسم. 3. اتركي الوصفة على الوجه طوال الليل. 4. اغسلي وجهك في الصباح. تجنبي التعرض لأشعة الشمس بعد الاستخدام. فوائد زيت جونسون: يوحد لون البشرة ويفتحه. يعزز من تجدد خلايا البشرة. يقوم بتنظيف البشرة بعمق. يرطب البشرة. يخفف من التهيج والالتهابات في البشرة. يساعد في علاج حروق البشرة.وصفة زيت جونسون والليمون: المكونات: – 4 ملاعق من زيت جونسون.

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