الحديدة.. قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة إثر خلاف على قطعة أرض

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرين، الاثنين، في اشتباكات مسلحة بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة اندلعت أمام إدارة أمن مديرية بيت الفقيه (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، إثر خلاف على أرض، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، بينهم مدنيين.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين كانا في إدارة أمن بيت الفقيه، في محاولة لإيجاد الصلح نتيجة خلاف على قطعة أرض، قبل أن يتطور الوضع وتندلع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مسلحين وهم يتبادلون إطلاق النار على مسافة صفر، حيث سقط أحدهم برصاص الآخر.

ووفقا للمصادر، فقد توسعت الاشتباكات التي كانت حصيلتها خمسة قتلى بينهم شاب سائق دراجة نارية.

وتصاعدت الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط غياب للسلطات القضائية والأمنية والمماطلة في حل القضايا والفصل بين المواطنين.