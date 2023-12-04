مراهقة سعودية تثير غضب السعوديين بسبب فيديو رقص من غرفة نومها بالاسود الشفاف

عدن - ياسمين التهامي - ليست المره الاولى التي تظهر فيها احد الفتيات السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بوصله رقص جميل جدا وصلت وصلت رقص لفتاه سعوديه رقص من داخل غرفه نومها على احد الاغاني الخليجيين بسبب الفيديو المنتشر بصوره كبيره جدا الموقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الجمعة ، مقطع فيديو صادمًا لفتاة سعودية شبه عارية وظهرت الفتاه وهي ترتدي فستان ضيق للغايه ابرز منحنيات جسدها وهي ترقص بدمائل بطريقه كبيره في غايه الجراء والروعه مما جعلت موقع التواصل الاجتماعي يحدث ضد بسبب هذا الفيديو

إنها ترقص على شيلة سعودية شهيرة. وظهرت الفتاة السعودية في الفيديو وهي شبه عارية ترتدي فستانا اخضر وتكشف فخذيها وترقص.