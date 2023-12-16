"حارس الرخاء".. موقع أمريكي يكشف عن تشكيل عملية جديدة لحماية الشحن في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف موقع the drive الأمريكي نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن سيعلن خلال زيارته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، عن تشكيل عملية "حارس الرخاء"، وهي اتفاق حول جهد دولي جديد لمواجهة تهديدات الحوثيين.



وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أسقطت فيه السفن الحربية الأمريكية والبريطانية طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في موجة من اليمن في وقت مبكر من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، مما يمثل أحدث تصعيد للهجمات على السفن في البحر الأحمر.



ونقل التقرير- الذي ترجمه "يمن شباب نت"، عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل العمليات- قوله إن مدمرتين كانتا على اتصال مستمر، أسقطتا الطائرات بدون طيار خلال موجة هجوم استمرت 45 دقيقة بالقرب من مضيق باب المندب.



بينما يقول البريطانيون إن الطائرات بدون طيار كانت تهاجم سفينة تجارية، اشتبكت المدمرة كارني مع الطائرات بدون طيار لأنه كان هناك الكثير منها في وقت واحد. وقال المسؤول إن ذلك يمثل تهديدا للسفينة.



ورفض المسؤول الكشف عن الأسلحة التي استخدمتها كارني لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يتمكن الحوثيون من معرفة مخزونهم من الذخائر.



وفي تغريدة على تويتر، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات بدون طيار "تم إسقاطها دون أي ضرر للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات". وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى هذا التهديد.



وتأتي اعتراضات الطائرات بدون طيار اليوم بعد يوم من قيام بإضرام الحوثيين النار في سفينتي شحن في البحر الأحمر وتهديد سفينة ثالثة.



وأبلغت اثنتين من أكبر شركات الشحن في العالم، ميرسك وهاباج لويد، أنهما أوقفتا مؤقتًا عمليات العبور إلى البحر الأحمر نتيجة لهجمات الحوثيين.



أوستن، الذي سيزور المنطقة مطلع الأسبوع المقبل بصحبة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الجنرال سي.كيو. براون، سيعلن عن عملية حارس الرخاء، والتي ستكون مشابهة لـ فرقة العمل 153 الحالية، حسبما تحدث المسؤول.



ويعد هذا جهد دولي يركز على "الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".



ولم يتمكن المسؤول من تحديد عدد الدول التي ستشارك أو بالضبط ما هي المهام التي ستؤديها بعد القيام بدوريات في البحر الأحمر ضد تهديدات الحوثيين.



وأشار وزير دفاع بريطانيا شابس يوم السبت إلى أن السفينة "دايموند" وصلت مؤخرا إلى البحر الأحمر "لتعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن البحري".



وقال "تمثل الموجة الأخيرة من الهجمات غير القانونية تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري في البحر الأحمر". وأضاف: "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".



من جهته قال لورد البحرية البريطانية، الأدميرال السير بن كي، في بيان له: "يمر سدس الشحن التجاري في العالم عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأضاف بأن المدمرة"HMS Diamond تم نشرها خلال مهلة قصيرة في المنطقة من بورتسموث قبل أسبوعين فقط وهي تحقق بالفعل تأثيرًا مع حلفائنا وشركائنا الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم. "



وتابع: "البحرية الملكية ملتزمة بدعم الحق في الاستخدام الحر للمحيطات، ولا نتسامح مع التهديدات أو الهجمات العشوائية ضد أولئك الذين يمارسون أعمالهم المشروعة في أعالي البحار".



وبينما سيتم إنشاء فرقة عمل جديدة الأسبوع المقبل، يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هناك أي رد مباشر ضد الأهداف العسكرية للحوثيين.