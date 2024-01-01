الجهاز المركزي للإحصاء يختتم دورة تحديث الاسقاطات السكانية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اختتام دورة خاصة حول تحديث الاسقاطات السكانية باستخدام نتائج المسح العنقودي عدن: اختتم الجهاز المركزي للإحصاء بالعاصمة عدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة في تحديث الاسقاطات السكانية باستخدام نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 وهدفت الدورة التي استمرت ٧ ايام الذي كان عدد المتدربين فيها ١٠متدربا ومتدربة يمثلون العاملين بمركز الجهاز المركزي للإحصاء لتعرف ع تحديث الاسقاطات السكانية وبرنامج MCS6 واوضحت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي وضحت لهم أن هذا يأتي في ضوء بناء قدراتهم وسيخضعون لتقييم متمنية لهم الاستفادة من مواضيع الدورة والحضور الي الهدف المرجوة حيث أنهم سيقع على عاتقهم لاحقا تدريب موظفي فروع الجهاز في المحافظات . وتمنت للجميع التوفيق . وأوضحت أن هناك العديد من الدورات التدريبية التي سيتم فيها التنسيق مع أ.د. هادي السعيدي لبناء قدرات موظفي الجهاز في المجالات المختلفة . شكرت فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم الأول للجهاز في بناء قدراته، كما ثمنت التعاون الكبير من قبل مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية أ.د هادي السعيدي ، # الجهاز _المركزي _ للإحصاء

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