إصابة طفلة برصاص قناصة مليشيا الحوثي شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طفلة في الخامسة عشر من عمرها، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية إن الطفلة (سبأ محمد أحمد الليث ـ 15 عاما)، أصيبت أمس الاثنين، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في الجبل المطل على وادي الخرازة غرب مديرية قعطبة، شمالي الضالع.



وأوضحت أن الضحية أصيبت أثناء ما كانت متجهة إلى إحدى المزارع في وادي الخرازة، شرقي منطقة الفاخر، وتم نقلها إلى المستشفى الميداني في الضالع لتلقي العلاج، حسب موقع القوات المسلحة "سبتمبر نت".



وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة من هجماتها ضد المدنيين في محافظة الضالع متسببة بسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

