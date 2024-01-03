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الأمم المتحدة: نحو 60 ألف يمني نزحوا مرة واحدة على الأقل في عام 2023

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المنظمة االدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، نزوح 59 ألفاً و500 يمني عام 2023م، لأسباب متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد والتغير المناخي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنه "ما بين 1 يناير وحتى 30 ديسمبر 2023م، رصدت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 9928 أسرة يمثلون (59.568 فرداً) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل".

وأضافت: "أنه ما في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر 2023م، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية، 12 أسرة يمثلون (72 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".

وأشارت إلى رصد 20 أسرة نزحت في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2023، في محافظات، وقد أضيفت إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية عام 2023م.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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