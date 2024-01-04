العليمي يعين شلال هادي في منصب أمني رفيع

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤ م،قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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