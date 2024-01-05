شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل للمسافرين على طريق مكة – جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المركز الوطني للأرصادإنذار باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وميسان”.وأفاد المركز بأن بداية الإنذار ستكون في الساعة الحادية عشر مساء، وسينتهي في الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة، وأضاف أنه من المتوقع تكوّن ضباب كثيف مصحوب بانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وكان المركز قد أصدر سلسلة من التنبيهات بشأن حالة الطقس القادمة على ثلاث مناطق، حيث أُصدر إنذار باللون البرتقالي على الجوف والحدود الشمالية بسبب الضباب الكثيف حتى العاشرة صباحًا، مع تدني في الرؤية الأفقية.كما أُصدر إنذار باللون البرتقالي على مكة المكرمة بسبب هطول الأمطار ونشاط الرياح والصواعق الرعدية وتساقط البرد، وستستمر الحالة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

ووفقًا لتقرير حالة الطقس، توقع المركز انخفاض في درجة الحرارة بالشرقية والرياض مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

في حين ستستمر فرصة هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة في جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتمتد حتى المدينة المنورة.ويتوقع أيضًا تكون الضباب في بعض المناطق، بما في ذلك القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.