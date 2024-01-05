شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تطرح شروط جديدة لزواج الأجنبي من سعودية 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الداخلية السعودية تطرح شروط جديدة لزواج الأجنبي من سعودية 2024

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديلات جديدة في قوانين الزواج داخل المملكة، تفيد بإمكانية

زواج الأجنبي من سعودية، لكن بشروط جديدة 2024.

شروط زواج الأجنبي من سعودية

يجب أن يكون عمر الزوجة 25 عام أو أكثر.

تقديم الطلب في المنطقة المختصة.

تقديم إقرار موقع من الزوجة يوضح الموافقة.

تقديم تعريف بالعمل مصدق من الغرفة التجارية للزوج.

تقديم تعريف بالعمل للزوجة مصدق من الغرفة التجارية.

في حال عدم وجود عمل للزوجة، يجب تقديم مشهد مصدق من العمدة والشرطة.

حضور صاحب الطلب شخصيًا.

حضور ولي أمر الزوجة للموافقة.

إثبات صلة قرابة من الدرجة الأولى من المحكمة العامة.

إحضار نسخة من حفيظة الزوجة أو حفيظة والدها إذا كانت مضافة معه.

إحضار صورة من صك الطلاق أو شهادة الوفاة إذا كانوا قد تزوجوا سابقًا.

إحضار الأصل ونسخة من بطاقة الإقامة وجواز السفر للزوج.

إحضار صورة شخصية واحدة للزوج، بالإضافة إلى ملف علاقي.كيفية تقديم طلب زواج سعودية من أجنبي

الدخول على البوابة الالكترونية.

كتابة نموذج الطلب بدقة.

إرسال الطلب.

تسليم الطلب في قسم الزواجات للتحقق من استيفاء الشروط.

تحويل الطلب لموظفي الاتصالات الإدارية.

توريد الطلب في الأنظمة الداخلية.

استلام صاحب الطلب رسالة نصية.

استكمال الإجراءات داخليًا.

تضمن هذه الإجراءات والشروط أن يتم الزواج بشكل رسمي وموثق من وزارة الداخلية السعودية.