الضالع.. مقتل طبيب برصاص مسلحين مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دارجة نارية، على قتل طبيب في إحدى بلدات محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الدكتور "أكيد قائد علي حورة المعفاري"، أثناء ماكان عائداً من صلاة الجمعة إلى منزله في حي "عقارب" بالضالع، ظهر أمس، وأردوه قتيلاً على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وأوضحت المصادر أن الطبيب الضحية كان يعمل في مركز غسيل الكلى بالمحافظة ومتعاقد مع منظمات إغاثية.



وفيما لم تعرف دوافع الجريمة وهوية الجُناة، لم يصدر عن الجهات المعنية أي توضيح رسمي على الفور.



وشهدت محافظة الضالع خلال السنوات الماضية عمليات قتل واغتيالات طالت عددا من الشخصيات المجتمعية والعاملين في المجال الإنساني، فضلا عن اعتداءات طالت منظمات إنسانية في المحافظة.



