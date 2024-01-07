تعز..مصرع وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش

لقي عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون، بنيران قوات الجيش الوطني في محيط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس، أن مواجهات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي اندلعت في عدة جبهات بمحيط المدينة والريف الغربي للمحافظة، إثر محاولات تسلل حوثية وقصف بالطائرات المُسيرة وقذائف الهاون.



وأوضح الجيش في بيانه عن حصاد العمليات العسكرية ليوم السبت، أن قوات الجيش دكت مغرب أمس، تجمعات لمليشيا الحوثي في تبة السور خلف وادي حذران بالضباب وأوقعتهم بين قتيل وجريح (دون تحديد عددهم)، وذلك رداً على اعتداءاتها على مواقع الجيش والقرى السكنية في مختلف الجبهات.



وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل منفصلتين لمليشيات الحـوثي في منطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز، وجبهة الأحطوب، بالريف الغربي للمحافظة.



ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي كثفت استهداف قرية "القحيفة" في جبهة مقبنة غربي المحافظة بالسلاح الثقيل، كما استهدفت مواقع الجيش في وادي صالة والأربعين، بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون، بالتزامن مع تحركات لها في الجبهة الشمالية والجبهة الغربية بالضباب.



وخلال الأيام والأسابيع الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من محاولاتها التسللية والهجومية إلى مواقع قوات الجيش في مختلف جبهات القتال بالمحافظة في تحدٍ لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، غير أن قوات الجيش تمكنت من التصدي وإحباط كل تلك المحاولات وتكبيدها خسائر في العتاد والأفراد.



وأمس السبت، اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل تسعة من عناصرها (دون ذكر مكان وزمان مقتلهم) وجرى تشييعهم في صنعاء.



وينتحل صرعى المليشيا المعلن عنهم ليوم أمس رتبا عسكرية 2 منهم برتبة عقيد، و2 برتبة رائد، و1 برتبة نقيب، و4 برتبة ملازم (أول وثاني).

